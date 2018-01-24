Ликвидация повреждения на теплосети на Заводском шоссе в Самаре завершена

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В 11:40 24 января специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили сварочные работы на месте повреждения теплосети диаметром 900 мм на Заводском шоссе. В настоящий момент начато заполнение трубопровода водой, после чего теплоэнергетики совместно с персоналом коммунальных компаний приступят к переводу потребителей на штатную схему подачи тепла. Напомним, на время устранения повреждения потребители, получающие услугу теплоснабжения по данному трубопроводу, были переведены на резервную схему.В ходе ремонтных работ был заменен участок тепломагистрали длиной свыше 5 метров, произведена замена запорной арматуры и компенсаторов. В работах были задействованы 24 специалиста ПТС и 12 единиц техники. Ремонт участка теплосети проводился под контролем администрации г.о.Самара и МЧС по Самарской области, сообщает ПТС.