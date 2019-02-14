Кинельцев обрекли на жизнь в царстве плесени
14 февраля 2019 09:34
6
Ежегодно жительница города Кинель делает ремонт в своей квартире, так как вода с крыши во время обильного снеготаяния стекает прямо по стенам. В квартире, где живут маленькие дети, царит вечная сырость. Мебель раздулась и покрылась плесенью, хозяева и дети бесконечно болеют. По словам хозяйки, жить в такой квартире, где выжимать от влаги приходится не только вещи, но едва ли не обои, не хочется.
-Вода в подъезде спустилась до первого этажа. Третий год пишу жалобы в управляющую компанию, толку нет. Была у начальника УК, предъявила смету на составленный ущерб, на что получила ответ: рассмотрим весной. А сейчас я как должна жить? – пожаловалась хозяйка общественной организации «Гражданский патруль».
«Это, конечно, плохо», - так, по словам женщины, заявил представитель управляющей компании «Рустеп», посетив ее квартиру… и ничего не предпринял. «Гражданский патруль» обратился в ГЖИ Самарской области с жалобой на бездействие управляющей компании.
-Нами проведена внеплановая проверка, в результате которой были выявлены неисправности кровельного покрытия и выдано предписание УК «Рустеп» о проведении работ по устранению выявленных нарушений до 1 июля 2019 года, в случае невыполнения которых материалы дела будут направлено в суд, - ответил общественникам заместитель руководителя ГЖИ Самарской области Владимир Петров.
Представители всероссийской правозащитной организации прибыли в Самарскую область и обозначили список основных проблем региона.
-В каждой области России есть наболевшие проблемы, которые либо не решаются вовсе, либо решаются с большим трудом. В Омске, к примеру, это проблемы с дорогами и ливневками, в Перми – бродячие собаки, в Челябинске – мусорный коллапс. И мы успешно боремся с этими бедами. Всего за несколько дней мы получили огромное количество жалоб из Самарской области, где, кажется, основная проблема, это текущие крыши. Будем разбираться, - прокомментировал ситуацию руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
13 февраля 2019 21:33
В Самаре в рамках эксперимента может быть опробована технология борьбы с пробками с помощью искусственного интеллекта. Благоустройство региона
222
12 февраля 2019 15:49
3,9 млрд. рублей регионального дорожного фонда распределены всем городам и районам Самарской области на ремонт автомобильных дорог местного значения. Благоустройство региона
281
12 февраля 2019 10:39
Однако средств на это пока нет. Благоустройство региона
202
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
692
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2313
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
938
Всё в Дом
4 февраля 2019 20:02Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины. Всё в Дом
411
2 февраля 2019 13:50Светодиодные уличные светильники особенности конструкции
Светодиодные уличные светильники – экономичные и функциональные приборы. Их все чаще можно увидеть на магистралях, во дворах крупных мегаполисов и... Всё в Дом
201
19 января 2019 17:24
Все более востребованным становится кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом. Всё в Дом
581
ЖКХ
14 февраля 2019 09:34
Бездействие управляющей компании привело к поглощению плесенью целой квартиры в и болезням детей. ЖКХ
5
13 февраля 2019 21:23
В адрес виновных ТСЖ, ООО и МП были направлены представления. Сейчас документы находятся на рассмотрении. ЖКХ
198
13 февраля 2019 14:03
Такая мера связана с аварийной ситуацией в конце января. ЖКХ
320
Экология
13 февраля 2019 12:58
Начальная стоимость контракта 14,9 млн рублей. Экология
209
8 февраля 2019 14:00
ОНФ подготовил рейтинг «зеленых щитов» России. Экология
421
7 февраля 2019 13:21
Количество перевозчиков мусора в регионе существенно сократилось. Экология
353
Видео
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
573
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
373
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
342
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
456
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
706
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
909
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2106
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1840
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2117
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2497
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2685
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3977
Мероприятия