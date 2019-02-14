Кинельцев обрекли на жизнь в царстве плесени

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Ежегодно жительница города Кинель делает ремонт в своей квартире, так как вода с крыши во время обильного снеготаяния стекает прямо по стенам. В квартире, где живут маленькие дети, царит вечная сырость. Мебель раздулась и покрылась плесенью, хозяева и дети бесконечно болеют. По словам хозяйки, жить в такой квартире, где выжимать от влаги приходится не только вещи, но едва ли не обои, не хочется.-Вода в подъезде спустилась до первого этажа. Третий год пишу жалобы в управляющую компанию, толку нет. Была у начальника УК, предъявила смету на составленный ущерб, на что получила ответ: рассмотрим весной. А сейчас я как должна жить? – пожаловалась хозяйка общественной организации «Гражданский патруль».«Это, конечно, плохо», - так, по словам женщины, заявил представитель управляющей компании «Рустеп», посетив ее квартиру… и ничего не предпринял. «Гражданский патруль» обратился в ГЖИ Самарской области с жалобой на бездействие управляющей компании.-Нами проведена внеплановая проверка, в результате которой были выявлены неисправности кровельного покрытия и выдано предписание УК «Рустеп» о проведении работ по устранению выявленных нарушений до 1 июля 2019 года, в случае невыполнения которых материалы дела будут направлено в суд, - ответил общественникам заместитель руководителя ГЖИ Самарской области Владимир Петров.Представители всероссийской правозащитной организации прибыли в Самарскую область и обозначили список основных проблем региона.-В каждой области России есть наболевшие проблемы, которые либо не решаются вовсе, либо решаются с большим трудом. В Омске, к примеру, это проблемы с дорогами и ливневками, в Перми – бродячие собаки, в Челябинске – мусорный коллапс. И мы успешно боремся с этими бедами. Всего за несколько дней мы получили огромное количество жалоб из Самарской области, где, кажется, основная проблема, это текущие крыши. Будем разбираться, - прокомментировал ситуацию руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.