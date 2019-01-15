Канализация подарила Самаре розы

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Слова Максима Горького о том, что Самара – один из самых грязных и неблагополучных городов России, широко известны. Век ХIХ подходил к концу, а в нашем городе все еще считалось нормой выбрасывать отходы и выливать помои прямо на улицу. Потоки нечистот стекали в Волгу по крутым самарским улицам. На волжской набережной, которой сейчас по праву гордится каждый самарец, лежали кучи мусора, гниющая рыба. По словам очевидцев, удушливый запах распространялся на сотни метров. Ситуацию могла изменить только современная действующая система отвода стоков.В 1906 году городская дума приняла решение о строительстве канализации, в 1907 году известный инженер Вильям Линдлей представил её проект. Схема водоотведения состояла из двух главных коллекторов, проходящих по Волжскому и Самарскому склонам. Основной принцип канализования, заложенный Линдлеем, сохраняется до сих пор.Как это часто бывает, при обсуждении вопроса использования казенных денег возникло много осложнений, которые затягивали решение вопроса. Только в 1911 году при Самарской городской управе был организован канализационный отдел, а в 1912 году началось строительство централизованной системы водоотведения.Первой же действующей канализацией стал частный участок протяженностью 4,2 км, который был построен и запущен в эксплуатацию в 1909 году на деньги крупного промышленника и мецената Альфреда фон Вакано. Позже он стал частью общегородской системы водоотведения. Именно его запуск, который состоялся осенью 1909 года, стал считаться моментом рождения самарской канализации, а позже и всего городского водно-канализационного хозяйства. До сих пор этот участок является действующим.Официально задокументировано, что буквально через несколько месяцев после введения в эксплуатацию городской системы канализации было замечено коренное улучшение санитарного состояния. В городе стали приживаться деревья и трава, появились клумбы с розами. Так канализация, с момента ввода которой в 2019 году исполнится 110 лет, превратила Самару в цветущий город.В настоящее время система самарского водоотведения – это 1260 километров труб, 30 канализационных насосных станций, которые перекачивают стоки на Городские очистные канализационные сооружения. Официальные праздничные мероприятия будут организованы «РКС-Самара» осенью этого года.В честь 110-летия самарской канализации выпущен корпоративный календарь «РКС-Самара» с фотографиями сотрудников цеха эксплуатации канализации, цеха канализационных насосных станций, городских очистных канализационных сооружений – подразделений, где трудятся люди, благодаря которым уже более ста лет в домах самарцев сохраняются уют, в городе – чистота и розы.