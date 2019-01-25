Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу провести ревизию коммуникаций региона

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Итоги межведомственного взаимодействия по ликвидации аварии на теплотрассе в Самаре и оперативную обстановку обсудили на заседании штаба, которое провел Губернатор.поручил руководителю регионального министерства энергетики и ЖКХ Сергею Маркову в короткий срок вместе с главами районов областной столицы, а также всех городов и районов, провести ревизию коммуникаций – проверить их состояние и степень изношенности. В этой работе непременно должны участвовать и.о. генерального директора «Т плюс»и руководитель самарского филиала компании. Кроме того, Дмитрий Азаров порекомендовал проработать систему альтернативных источников отопления на случай аварийных ситуаций.«Необходимо минимизировать количество территорий, домов, на которых невозможно подключение центрального отопления по резервной схеме», – подчеркнул Губернатор. Дмитрий Азаров поставил задачу в ближайшие 2 недели провести тренировку по переподключению дома или социального учреждения к мобильной котельной.Сам Денис Паслер отметил, что в минувшем году компания переложила 60 км сетей – это больше, чем за пять предыдущих лет вместе взятых. При этом компания понимает, что без существенных вложений ситуацию выправить будет сложно. Дмитрий Азаров подчеркнул: компания должна иметь четкий план того, как будет вестись дальнейший ремонт и какие средства должны быть вложены для исправного функционирования системы.По факту случившегося прорыва на тепломагистрали, после того, как отопление и горячая вода вернется в дома жителей региона, будет проведена проверка с участием МЧС и правоохранительных органов, передает пресс-служба облправительства.