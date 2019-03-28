Главврач больницы в Самарской области ответит за потоп в хирургии

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Прокуратура города Чапаевска, Самарской области привлекла к административной ответственности главного врача Чапаевской центральной городской больницы за воду, льющуюся с потолка на пациентов в хирургическом отделении.Напомним, в феврале, в общественную организацию «Гражданский патруль» обратились жители Чапаевска, ставшие свидетелями протечки крыши в медицинском учреждении города. В палате хирургического отделения на 4 этаже протекает крыша, вода стекает прямо на кровати пациентов, которые пришлось переставлять.- Помимо палат протекает крыша также и в столовой и процедурном кабинете, - пожаловались пациенты общественникам, записав видео, как по всей палате расставлены тазы и ведра, куда ручьями стекает вода с потолка.«Гражданский патруль» обратился с жалобой в прокуратуру и Роспотребнадзор Самарской области с просьбой провести прокурорскую проверку по факту содержания отделения хирургии Городской больницы г. Чапаевска в ненадлежащем санитарном состоянии. После проведенной проверки прокуратура Чапаевска вынесла предписание об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, которое находится на рассмотрении.-Выявленные нарушения повышают риск возникновения и распространения инфекций в лечебном учреждении, а также отягощают пребывание в нем пациентов. По результатам проверки территориальным отделом Роспотребнадзора юридическое лицо Чапаевская центральная городская больница и главный врач учреждения привлечены к административной ответственности предусмотренной статьей 6.4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта) и влечет за собой наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей, - сообщил «Гражданскому патрулю» заместитель прокурора Чапаевска Сергей Енякин.-Надеемся, что пациентам больницы Чапаевска больше не придется испытывать неудобства из-за протекающей крыши больницы, а Минздрав обратит должное внимание на плачевное состояние здания и поможет привести его в должный вид, - прокомментировал ситуацию руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.