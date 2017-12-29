Энергообъекты Самарского филиала «Т Плюс» и «Предприятия тепловых сетей» переводятся в режим повышенной готовности
29 декабря 2017 13:55
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С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года предприятия Самарского филиала «Т Плюс» и «Предприятие тепловых сетей» будут работать в режиме повышенной готовности для обеспечения надежного тепло- и энергоснабжения потребителей в праздничные дни. Соответствующий приказ об особом режиме работы подписан директором Самарского филиала «Т Плюс» Дмитрием Анатольевичем Трушковым.
В рамках режима повышенной готовности на генерирующих объектах и сетевой инфраструктуре будет осуществляться усиленный контроль состояния работы технологического оборудования. На объектах Самарского филиала проведены все необходимые проверки, завершены плановые ремонты. Для обеспечения бесперебойного тепло- и электроснабжения на электростанциях сформирован аварийный запас топлива. Особое внимание было уделено дополнительным мерам обеспечения антитеррористической защищенности: усилена охрана объектов энергетики, ужесточены пропускной и внутриобъектовый режимы.
Аварийно-ремонтные бригады, диспетчерские службы, а также руководящий состав в праздничные дни будут нести круглосуточное дежурство согласно утвержденному графику. В целом в регионах операционной зоны «Т Плюс» в 16 регионах ежедневно будет дежурить в общей сложности более 600 работников аварийно-ремонтных бригад и не менее 140 единиц тяжелой техники, готовых к устранению любых неисправностей в кратчайшие сроки.
В случае возникновения проблем с теплоснабжением жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска могут обращаться либо в свои управляющие компании и ТСЖ, либо сообщать о нарушениях специалистам оперативно-диспетчерских служб: АО «ПТС» - 279-65-00 или в интернет-приемную http://teplo.energy/, ТУТС г.Тольятти – 719-252 и 283-322, ТУТС г.Новокуйбышевска - 6-27-60.
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