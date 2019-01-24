Дорожные службы Самары готовы к работе в условиях очередного интенсивного снегопада

21

Дорожные службы поддерживают непрерывный режим работы. По прогнозам синоптиков, снегопад в Самаре будет продолжаться до утра 25 января. В ночную смену до 370 единиц увеличат число задействуемой уборочной техники. В том числе вывозить снег будут 189 самосвалов - это рекордное с начала сезона количество. Также по плану МП «Благоустройство» использует около полусотни комбинированных дорожных машин, больше 60-ти погрузчиков, свыше 20-ти единиц универсальных тракторов с сезонным навесным оборудованием, около десятка гусеничных тракторов, а также бобкаты, мультикары, автогрейдеры и др.К утру добавят дорожных рабочих: с 05:00 на расчистку посадочных площадок и пешеходных переходов выйдут более 120 человек.В связи с возобновлением осадков службам благоустройства поставлен ряд первоочередных задач: активизировать уборку снега во всех внутригородских районах и особенно на основных магистралях; обеспечить ритмичность работы общественного транспорта, расчистив дороги с маршрутами его движения; освободить от снега подъезды к учреждениям социальной сферы.Стоит отметить, что готовясь к ухудшению погоды, еще накануне муниципальное предприятие стало наращивать ресурсы для механизированной и ручной уборки. За сутки задействовали 496 единиц техники и 388 уборщиков территорий, что позволило направить на полигоны 9888,2 тонны снежных накоплений. Сезонный показатель составляет уже 355493,7 тонны.Сегодня только в дневную смену вывели 189 машин и 316 человек.Необходимо напомнить, что парковка личного транспорта на обочинах на длительный период затрудняет расчистку проезжей части, которая должна функционировать на всю ширину. Для более оперативного выполнения работ машины желательно переставлять на разрешенные и уже очищенные участки.В неблагоприятных погодных условиях Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам отказаться от дальних поездок на личном транспорте, быть предельно внимательными и осторожными, помнить о мерах безопасности и необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Нужно соблюдать дистанцию и боковой интервал, исключить факты выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, не создавать помех при выполнении очистительных работ специальной снегоуборочной техникой. Следует также учитывать, что сцепление колес с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз. Даже незначительное превышение скоростного режима может привести к негативным последствиям.Повышенное внимание от водителей требуется и при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, где пешеходы внезапно могут появиться на проезжей части, ведь во время интенсивного снегопада видимость ухудшается. И пешеходам нужно быть предельно осторожными на дороге, переходить ее только в строго установленных местах, не отвлекаться на телефонные разговоры и по возможности обозначать себя в темное время суток световозвращающими элементами.Дорожные службы поддерживают непрерывный режим работы. По прогнозам синоптиков, снегопад в Самаре будет продолжаться до утра 25 января. В ночную смену до 370 единиц увеличат число задействуемой уборочной техники. В том числе вывозить снег будут 189 самосвалов - это рекордное с начала сезона количество. Также по плану МП «Благоустройство» использует около полусотни комбинированных дорожных машин, больше 60-ти погрузчиков, свыше 20-ти единиц универсальных тракторов с сезонным навесным оборудованием, около десятка гусеничных тракторов, а также бобкаты, мультикары, автогрейдеры и др.К утру добавят дорожных рабочих: с 05:00 на расчистку посадочных площадок и пешеходных переходов выйдут более 120 человек.В связи с возобновлением осадков службам благоустройства поставлен ряд первоочередных задач: активизировать уборку снега во всех внутригородских районах и особенно на основных магистралях; обеспечить ритмичность работы общественного транспорта, расчистив дороги с маршрутами его движения; освободить от снега подъезды к учреждениям социальной сферы.Стоит отметить, что готовясь к ухудшению погоды, еще накануне муниципальное предприятие стало наращивать ресурсы для механизированной и ручной уборки. За сутки задействовали 496 единиц техники и 388 уборщиков территорий, что позволило направить на полигоны 9888,2 тонны снежных накоплений. Сезонный показатель составляет уже 355493,7 тонны.Сегодня только в дневную смену вывели 189 машин и 316 человек.Необходимо напомнить, что парковка личного транспорта на обочинах на длительный период затрудняет расчистку проезжей части, которая должна функционировать на всю ширину. Для более оперативного выполнения работ машины желательно переставлять на разрешенные и уже очищенные участки.В неблагоприятных погодных условиях Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам отказаться от дальних поездок на личном транспорте, быть предельно внимательными и осторожными, помнить о мерах безопасности и необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Нужно соблюдать дистанцию и боковой интервал, исключить факты выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, не создавать помех при выполнении очистительных работ специальной снегоуборочной техникой. Следует также учитывать, что сцепление колес с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз. Даже незначительное превышение скоростного режима может привести к негативным последствиям.Повышенное внимание от водителей требуется и при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, где пешеходы внезапно могут появиться на проезжей части, ведь во время интенсивного снегопада видимость ухудшается. И пешеходам нужно быть предельно осторожными на дороге, переходить ее только в строго установленных местах, не отвлекаться на телефонные разговоры и по возможности обозначать себя в темное время суток световозвращающими элементами, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации