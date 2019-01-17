Для устранения повреждения на водоводе по ул.Молодогвардейской в Самаре спилят две большие ели

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На водоводе диаметром 900 мм, который снабжает питьевой водой жителей центральных районов Самары, произошёл технологический сбой в районе дома № 215 по улице Молодогвардейской.Над водоводом, который был уложен в 1977 году, жители много лет назад без согласования с владельцами подземных коммуникаций посадили голубые ели. Сейчас для проведения аварийно-восстановительных работ требуется две из них выкорчевать. Специалисты «РКС-Самара» прорабатывали несколько вариантов, пытались обойтись без спила деревьев, однако это оказалось неизбежным. Вариант пересадки также оказался нереализуемым из-за особенности развития корневой системы елей.Районная администрация, обследовав место технологического сбоя, дала разрешение на уборку двух елей. Ремонтные работы на водоводе будут проведены без отключения потребителей и без перекрытия автомобильной дороги по улице Молодогвардейской.Работники «РКС-Самара» очень сожалеют о случившейся ситуации. Это печальный повод очередной раз повторить, что запрещено размещать на сетях подземных коммуникаций объекты без согласования с владельцами! Нет исключения из этого правила. И для гаражей и киосков, и для красивых растений, и для детских площадок требования едины – СОГЛАСОВАТЬ.Сейчас, за давностью лет, уже нет возможности выявить тех, кто несет ответственность за высадку деревьев в неположенном месте. «РКС-Самара» по собственной инициативе весной посадит ели в этом районе. Но только в правильном месте, согласовав с владельцами других подземных коммуникаций и администрацией.