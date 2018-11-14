Для семьи из 4 человек тарифы ЖКХ в среднем вырастут на 150 рублей
14 ноября 2018 22:53
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Рост тарифов за услуги ЖКХ связан с запланированным повышением НДС с 18% до 20%, как сообщается на сайте Правительства РФ. C 1 января индексация платы за услуги ЖКХ составит 1,7%, а с 1 июля — 2,4%. В сумме показатель индексации составит 4,1% за год.
— Для россиян это постановление не имеет большого значения. Тарифы повышаются ежегодно в пределах инфляции. В прошлом году тарифы выросли примерно на 4%. Индексирование тарифов в два этапа сделано для уравновешивания. Когда появилась новость о повышении НДС, поднялась шумиха, что сначала ЖКХ поднимут на 2% вслед за НДС, а 1 июля ещё на 4% по причинам инфляции. То есть были предположения о росте тарифов на 6% за 2019 год. Правительство приняло решение 4% ежегодного повышения разделить на два этапа, — объясняет доктор наук Евгений Блех.
Например, семья из 4 человек, живущая в столичном микрорайоне Южное Чертаново в квартире 53,5 квадратных метра, сегодня платит 4413 рублей за услуги ЖКХ. В 2019 году она будет платить на 189 рублей больше, пишет Лайф.
Напомним, что постановление об индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году Медведев подписал сегодня утром.
Фото pixabay.com
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