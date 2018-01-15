Число участников ежегодной акции «В Новый год – без долгов!» в Самаре выросло в два раза

166

Руководство Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подвело промежуточные итоги акции «В Новый год – без долгов!» В традиционной новогодней акции в 2017 годуприняли участие порядка 19 тысяч жителей Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. Для сравнения, в прошлом году на приглашение энергетиков погасить накопленные ранеедолги за тепло и авансом оплатить потребление декабря в ноябре откликнулись около 10 тыс. жителей губернии.Акция «В Новый год – без долгов!» уже третий год проходит в регионах страны, где работает компания «Т Плюс». В этом году данная акция в очередной раз позволилаповысить собираемость платежей за тепловую энергию, вырабатываемую на источниках энергокомпании. Кроме того, впервые у акции «В Новый год – без долгов!» появилисьпартнеры из числа управляющих компаний Самары, Тольятти и Новокуйбышевска.В феврале 2018 года состоится розыгрыш призов среди потребителей, выполнивших все условия акции. Призами станут сертификаты на покупки в супермаркетах. Подробнее сусловиями акции «В Новый год – без долгов!» можно ознакомиться на официальном сайте Самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» - http://samara.esplus.ru/.