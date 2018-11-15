Более половины самарских должников могут платить за воду, но не делают этого

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Сотрудники «РКС-Самара» параллельно с работой по сбору долгов, составляют социальный паспорт должника. Это необходимо для того, чтобы понять, почему человек не платит, и что нужно сделать, чтобы он начал оплачивать коммунальные услуги. Осенью 2018 года состоялась масштабная акция, в ходе которой 200 сотрудников «РКС-Самара» опросили более 2000 должников о причинах неплатежей.По результатам опросов выделены основные группы должников:Первая группа, самая многочисленная: «Могу платить, но не плачу», около 60% от общего числа опрошенных. Это люди, которые, имея финансовые возможности, не считают оплату коммунальных услуг своей обязанностью. Они не понимают, что добыча и очистка воды, сбор и очистка стоков – это сложнейшие процессы, требующие труда двух с половиной тысяч сотрудников, обновления оборудования, закупки реагентов, содержания тысяч километров трубопроводов. Они любят получать блага бесплатно.Среди них есть жители с очень высоким доходом, для которых платежи за воду и канализацию – настолько небольшая часть расходов, что о ней часто забывают. Вспоминают о необходимости оплаты потреблённых ресурсов, когда видят перед своими воротами пирамиду позора или лазерное шоу на своём заборе с указанием суммы долга.Вторая группа – «Не могу платить сейчас», примерно 35%. Это люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Многодетные и малообеспеченные, потерявшие кормильца или работу. У них, чаще всего, нет приборов учёта, а количество прописанных – больше пяти. Это в разы увеличивает стоимость водоснабжения и водоотведения.Для этой группы самое главное – не забывать о долгах, не надеяться, что они «рассосутся», не копить долги и не прятаться. «РКС-Самара» всегда идут навстречу в сложных ситуациях, вместе с абонентом ищут выход, предоставляя рассрочку, в том числе на установку приборов учёта.Третья группа – маргинальные личности, около 5%. Это люди, ведущие асоциальный образ жизни. Они проживают, чаще всего, в общежитиях или квартирах, оставшихся от старших родственников. В их жилище нет ничего, что могут описать приставы за долги. В конечном итоге, если не действуют напоминания и решение судов, им грозит выселение в социальное жильё и лишение родительских прав.Каждый вторник и четверг в 9.00 в «РКС-Самара» (Луначарского, 56) проходит заседание комитета по дебиторской задолженности. На нём разбираются сложные случаи, принимаются решения о предоставлении рассрочки или реструктуризации долга. В любом случае, должникам стоит помнить о неотвратимости оплаты полученных услуг. Разве что за исключением закоренелых маргиналов, которым всё нипочём.

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