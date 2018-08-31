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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Аварийно-восстановительные работы на месте утечки на Московском шоссе завершены

31 августа 2018 14:50
101
В 13.00 аварийно-восстановительные работы на месте утечки на Московском шоссе завершены.

До 14.00 проводилось подключение линии и проверка его работы.

Параллельно подрядная организация начала засыпку.

В 14.40 участок полностью передан подрядчику для восстановления асфальтового покрытия.

Ориентировочно к 20.00 движение транспорта по Московскому шоссе будет восстановлено, передает пресс-служба "РКС-Самара".



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Комментарии



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