Аварийно-восстановительные работы на месте утечки на Московском шоссе завершены
31 августа 2018 14:50
101
В 13.00 аварийно-восстановительные работы на месте утечки на Московском шоссе завершены.
До 14.00 проводилось подключение линии и проверка его работы.
Параллельно подрядная организация начала засыпку.
В 14.40 участок полностью передан подрядчику для восстановления асфальтового покрытия.
Ориентировочно к 20.00 движение транспорта по Московскому шоссе будет восстановлено, передает пресс-служба "РКС-Самара".
До 14.00 проводилось подключение линии и проверка его работы.
Параллельно подрядная организация начала засыпку.
В 14.40 участок полностью передан подрядчику для восстановления асфальтового покрытия.
Ориентировочно к 20.00 движение транспорта по Московскому шоссе будет восстановлено, передает пресс-служба "РКС-Самара".
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