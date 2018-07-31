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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

1 августа продолжатся работы по замене канализационных труб на Мехзаводе

31 июля 2018 15:30
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Предполагаемый срок окончания замены трубы и полного благоустройства – 20 сентября 2018 года.
В 12 квартале Мехзавода «РКС-Самара» меняет канализационный коллектор. На этом участке трубы ветхие, сделанные из железобетона. Они были введены в эксплуатацию в 1938 году и давно исчерпали срок эксплуатации. Коллектор нужно было обновлять еще в конце прошлого века. Сейчас трубы находятся в полуразрушенном состоянии, что серьезно осложняет работы. Текущей весной уже заменено 114 метров трубы диаметром 600 мм и 125 метров трубы диаметром 200 мм. Сейчас работы будут продолжены.

Специалисты «РКС-Самара» провели теледиагностическое исследование и определили следующий аварийный участок канализационной трубы д-600мм. Такой большой диаметр не позволяет проводить перекладку закрытым способом, поэтому будут производиться земляные работы.

Перекладка канализационных труб имеет свою специфику. Если водопровод можно отключить, то канализационные стоки не останавливаются ни на секунду. Для производства аварийно-восстановительных работ дополнительно делается байпасная (обводная) линия, перекачивающая стоки круглосуточно. Только после этого можно производить работы на аварийном участке. Всё это значительно увеличивает время
проведения работ.

«РКС-Самара» приносит жителям извинения за доставленные неудобства.

Предполагаемый срок окончания замены трубы и полного благоустройства – 20 сентября 2018 года, передает пресс-служба «РКС-Самара». 
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