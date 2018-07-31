1 августа продолжатся работы по замене канализационных труб на Мехзаводе

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Специалисты «РКС-Самара» провели теледиагностическое исследование и определили следующий аварийный участок канализационной трубы д-600мм. Такой большой диаметр не позволяет проводить перекладку закрытым способом, поэтому будут производиться земляные работы.Перекладка канализационных труб имеет свою специфику. Если водопровод можно отключить, то канализационные стоки не останавливаются ни на секунду. Для производства аварийно-восстановительных работ дополнительно делается байпасная (обводная) линия, перекачивающая стоки круглосуточно. Только после этого можно производить работы на аварийном участке. Всё это значительно увеличивает времяпроведения работ.«РКС-Самара» приносит жителям извинения за доставленные неудобства.Предполагаемый срок окончания замены трубы и полного благоустройства – 20 сентября 2018 года, передает пресс-служба «РКС-Самара».