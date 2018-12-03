Задолженность жителей и предприятий Самары за услуги водоснабжения и водоотведения превышает 1,5 млрд рублей
3 декабря 2018 14:01
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«РКС-Самара» использует все одобренные законодательством способы воздействия на должников – от уведомлений и судов до установки пирамид позора.
Одна из главных проблем – то, что должники скрываются, не выходят на связь с ресурсоснабжающей компанией, игнорируют требования и приглашения. Время идет, долги продолжают расти. Но ведь признание проблемы – это уже часть решения. А вместе найти выход из сложной ситуации всегда легче, чем в одиночку.
Чтобы стать добросовестным должником, необходимо признать свой долг и прийти в ресурсоснабжающую компанию. Вместе со специалистами сбытового подразделения можно будет найти поводы для перерасчёта долга в меньшую сторону, установить приборы учета, написать гарантийные письма и составить график рассрочки платежа.
Главное – не отсиживаться, не думать, что долги исчезнут сами по себе.
Все это касается как физических, так и юридических лиц. За время работы «РКС-Самара» уже десятки должников, признавших существующую проблему, смогли расплатиться с долгами, избежали судебных разбирательств и общения с судебными приставами.
Та же схема действует и для управляющих компаний. Например, МП «ЭСО» и ООО «УЖКК «Электрощит» хоть и имеют долги, но находятся на постоянной связи с «РКС-Самара». Им предоставляются рассрочки платежей, а они, в свою очередь, строго соблюдают график погашения задолженности. Проблема задолженности данных компаний является урегулированной.
Фото pixabay.com
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