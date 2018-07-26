За полгода самарцы задолжали за воду 1 млрд 447 млн рублей

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Долг жителей и предприятий Самары за воду и канализацию по итогам первого полугодия 2018 года составил 1 млрд. 447 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года эта сумма выросла на 10%.Жители, находящиеся на прямых расчётах с «РКС-Самара», должны за услуги водоснабжения и водоотведения 761,2 млн. рублей, УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК – 514 млн., юридические лица – 151,1 млн., бюджетные организации – 20,7 млн. рублей.Все должники знают о том, что они нарушают действующее законодательство. Забывчивым абонентам регулярно напоминают о существующей проблеме. За полгода сотрудники ресурсоснабжающей компании направили 3 635 претензий о задолженности юридическим лицам и 88 498 – физическим. В мировые суды передано 2 156 заявлений на выдачу судебных приказов в отношении должников-физических лиц.«РКС-Самара» благодарит своих добросовестных абонентов за полную и своевременную оплату услуг водоснабжения и водоотведения. Именно из этих денег проводятся ремонты сетей, закупается и модернизируется оборудование, необходимое для полноценной очистки и доставки потребителям питьевой воды и сбора, транспортировки и очистки стоков.В свою очередь, компания предупреждает должников о неотвратимости платы за пользование водой и канализацией. Благодаря точечной работе с каждым «забывчивым» горожанином и владельцем предприятия «РКС-Самара» уже удалось вернуть в свой бюджет сотни миллионов рублей.