За минувшие выходные в Самаре от снега расчистили 664 двора

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В понедельник, 25 февраля, в городской Администрации под председательством Главы Самары Елены Лапушкиной состоялось еженедельное совещание, на котором подвели итоги работы за выходные дни по расчистке внутриквартальных территорий от снега и наледи.Первый заместитель Главы города Владимир Василенко доложил Елене Лапушкиной, что в субботу и воскресенье работы проводились на территории 664 дворов.«Для того, чтобы ускорить работу по расчистке внутриквартальных территорий, в выходные были задействованы средства муниципальных предприятий: так 23 февраля было выведено 39 единиц спецтехники, а 24 февраля – 24 единицы. По информации районных администраций, управляющие компании вывели в субботу 84 спецмашины, а в воскресенье – 41», - пояснил Владимир Василенко.Теперь перед службами благоустройства и районными администрациями стоит задача в течение двух дней составить графики вывоза снега с отработанных территорий. В первую очередь снег будет вывозиться из дворов, расположенных в низинах и подверженных риску подтопления при наступлении плюсовой температуры, сообщает горадминистрация.Елена Лапушкина поручила районным администрациям продолжить усиленную работу по наведению порядка на внутриквартальных территориях. Также Глава города поручила Департаменту городского хозяйства и экологии и муниципальному предприятию «Благоустройство» в максимально короткие сроки отработать все обращения граждан о ненадлежащем содержании улично-дорожной сети, делая упор на расчистку пешеходных зон:«Сейчас необходимо переформатировать работу и привести в нормативное состояние тротуары, лестницы и спуски. Мы должны обеспечить самарцам свободное перемещение по городу не только на транспортных средствах по проезжей части, но и по пешеходным зонам».