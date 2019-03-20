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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

За 2018 г. в ГЖИ Самарской области поступило 43 тыс. обращений от граждан

20 марта 2019 11:32
129
За 2018 г. в ГЖИ Самарской области поступило 43 тыс. обращений от граждан
Люди жаловались на работу УК.

За 2018 г. в ГЖИ Самарской области поступило 43 тыс. обращений от граждан на работу управляющих организаций многоквартирными домами. За этот год - уже 11 тысяч, из них 7,5 тыс. по Самаре. «Победитель» по числу жалоб - компания ЖКС - 2,5 тыс.
Такая информация прозвучала сегодня, 20 марта на пресс-конференции врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Виктории Катковой, сообщает Департамент информационной политики региона.
Видео можно посмотреть здесь.
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Комментарии



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