Жители трех районов Самары получили квитанции с перерасчетом за отсутствие отопления
13 февраля 2019 14:03
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По итогам января Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» произвел перерасчет за услуги отопления и горячего водоснабжения в адрес жителей трех районов Самары. Потребители, проживающие в Промышленном, Кировском и Октябрьском районах, чьи дома и квартиры не оборудованы приборами учета, получили квитанции с корректировкой на период отсутствия ресурсоснабжения по причине аварийной ситуации 22 и 23 января 2019 года. Перерасчет получили не только граждане, с которыми непосредственно заключен договор с энергетиками, но и управляющие организации, обслуживающие жилые дома в вышеназванных районах Самары, сообщает Министерство энергетики и ЖКХ региона.
«Там, где мы выставляем квитанции напрямую, корректировка уже произведена. Также сделан перерасчет и в отношении УК, ТСЖ и ЖСК. Кто-то из обслуживающих организаций уже выставил населению платежки с учетом исправлений, а кто-то это сделает в следующем месяце. Со своей стороны, наша компания сделала перерасчет, как физическим, так и юридическим лицам», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин.
Напомним, 22-23 января в Самаре произошел порыв теплотрассы на ул. Стара-Загора. В результате улицы залило кипятком, а сотни домов оставались без тепла минимум двое суток.
Фото: pixabay.com
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