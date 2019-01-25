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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Жители Самары, оставшиеся без отопления в результате аварии, получат квитанции с пересчитанной платой

25 января 2019 11:46
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Жители Самары, оставшиеся без отопления в результате аварии, получат квитанции с пересчитанной платой Соответствующее поручение дал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
Соответствующее поручение дал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

Жители Самары, оставшиеся без отопления в результате аварии на теплопроводе диаметром 1000 мм, получат квитанции с пересчитанной платой - дни простоя будут вычтены из суммы.
Соответствующее поручение дал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области С.В. Марков на совещании, посвященном инциденту. Руководство ПАО «Т Плюс» подтверждает готовность провести перерасчет.

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