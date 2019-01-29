Жители Самарской области заплатят за газ и «дочке» Газпрома, и СВГК
29 января 2019 12:56
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Очередное заседание Самарской губернской думы началось с горячего обсуждения депутатами фракций «Единая Россия» и КПРФ вопроса об оплате населением услуг газоснабжения, пишет "ФедералПресс". Коммунисты возмутились спешным включением вопроса в повестку без предварительного его обсуждения на профильном комитете по ЖКХ. «Единороссы», в свою очередь, заметили, что проблему двойных платежек нужно решить как можно скорее.
Напомним, в декабре 2018 года компания ООО «Газпром межрегионгаз Самара» объявила о расторжении агентских договоров с ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК) и его филиалом ОАО «Самарагаз».Поставщик газа принял решение отказаться от посредничества и с января принимать от абонентов платежи напрямую. Агенты не согласились с таким решением и указали, что заключенные с ними договоры по-прежнему действуют. В результате в феврале жители региона готовились получить по две квитанции от разных компаний за одну и ту же коммунальную услугу.
Спор парламентариев в начале заседания прервал губернатор Дмитрий Азаров: «Не делите жителей региона по политическим предпочтениям. Этот вопрос касается всех. Пока он касался двух хозяйствующих субъектов, стороны разбирались с ним самостоятельно в судебном порядке. Но с определенного момента проблема стала социально значимой. Я пообещал, что до конца января разберусь в ситуации и помогу сторонам сблизить позиции. Решение принято. Стороны договорились».
По словам руководителя области, отныне счета за газ будет выставлять «Газпром межрегионгаз Самара», а за транспортировку и обслуживание внутридомового газового оборудования платить предстоит уполномоченным организациям, которые производят эти работы – «Средневолжской газовой компании» и «Самарагазу».
«Никаких двойных квитанций не будет. Счета будут выставляться раздельно – за газ и за его обслуживание, – заверил глава региона.
Депутат Михаил Матвеев задал губернатору вопрос: не получится ли, что плату по квитанциям за газ граждане будут осуществлять по тарифу, утвержденному на 2019 год, и плюс к этому появится сумма за обслуживание внутригазового оборудования, которую будет выставлять СВГК. На это губернатор ответил: поскольку «дочка» Газпрома не производит услуг по обслуживанию указанного оборудования, за них взимать не будет. Повышения стоимости услуг для жителей региона не возрастет.
«Некоторые заплатили за газ вперед, и так таких людей много, – сказал в завершение Дмитрий Азаров. – В связи со сменой получателя может произойти спор. Министерства вместе с уполномоченными организациями этот вопрос отрабатывают, чтобы никаких сбоев не произошло. На случай разовых сбоев будет работать горячая линия министерства социально-демографической и семейной политики и все средства коммуникации».
Фото pixabay.com
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