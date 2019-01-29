Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 29 января, 15:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/01:
USD 65.93
0.01
EUR 75.19
0.56
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Жители Самарской области заплатят за газ и «дочке» Газпрома, и СВГК

29 января 2019 12:56
192
Жители Самарской области заплатят за газ и «дочке» Газпрома, и СВГК
Губернатор Дмитрий Азаров примирил газовиков в споре об оплате коммунальных услуг: двойных платежек не будет.

Очередное заседание Самарской губернской думы началось с горячего обсуждения депутатами фракций «Единая Россия» и КПРФ вопроса об оплате населением услуг газоснабжения, пишет "ФедералПресс". Коммунисты возмутились спешным включением вопроса в повестку без предварительного его обсуждения на профильном комитете по ЖКХ. «Единороссы», в свою очередь, заметили, что проблему двойных платежек нужно решить как можно скорее.

Напомним, в декабре 2018 года компания ООО «Газпром межрегионгаз Самара» объявила о расторжении агентских договоров с ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК) и его филиалом ОАО «Самарагаз».Поставщик газа принял решение отказаться от посредничества и с января принимать от абонентов платежи напрямую. Агенты не согласились с таким решением и указали, что заключенные с ними договоры по-прежнему действуют. В результате в феврале жители региона готовились получить по две квитанции от разных компаний за одну и ту же коммунальную услугу.

Спор парламентариев в начале заседания прервал губернатор Дмитрий Азаров: «Не делите жителей региона по политическим предпочтениям. Этот вопрос касается всех. Пока он касался двух хозяйствующих субъектов, стороны разбирались с ним самостоятельно в судебном порядке. Но с определенного момента проблема стала социально значимой. Я пообещал, что до конца января разберусь в ситуации и помогу сторонам сблизить позиции. Решение принято. Стороны договорились».
По словам руководителя области, отныне счета за газ будет выставлять «Газпром межрегионгаз Самара», а за транспортировку и обслуживание внутридомового газового оборудования платить предстоит уполномоченным организациям, которые производят эти работы – «Средневолжской газовой компании» и «Самарагазу».
«Никаких двойных квитанций не будет. Счета будут выставляться раздельно – за газ и за его обслуживание, – заверил глава региона.

Депутат Михаил Матвеев задал губернатору вопрос: не получится ли, что плату по квитанциям за газ граждане будут осуществлять по тарифу, утвержденному на 2019 год, и плюс к этому появится сумма за обслуживание внутригазового оборудования, которую будет выставлять СВГК. На это губернатор ответил: поскольку «дочка» Газпрома не производит услуг по обслуживанию указанного оборудования, за них взимать не будет. Повышения стоимости услуг для жителей региона не возрастет.
«Некоторые заплатили за газ вперед, и так таких людей много, – сказал в завершение Дмитрий Азаров. – В связи со сменой получателя может произойти спор. Министерства вместе с уполномоченными организациями этот вопрос отрабатывают, чтобы никаких сбоев не произошло. На случай разовых сбоев будет работать горячая линия министерства социально-демографической и семейной политики и все средства коммуникации».


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
29 января 2019  13:26
В Кинеле обсудили концепцию благоустройства общественной территории города
В Кинеле обсудили концепцию благоустройства общественной территории города
Все предложения и идеи были зафиксированы проектной группой. Благоустройство региона
75
25 января 2019  16:33
Сегодня каждый может сформулировать предложения, инициативы, а власть поможет людям довести идеи до ума и реализовать.
Комфортная среда-2019: приоритеты благоустройства Самары определят жители
Сегодня каждый может сформулировать предложения, инициативы, а власть поможет людям довести идеи до ума и реализовать.  Благоустройство региона
429
25 января 2019  16:03
Дорога будет проходить вдоль Ботанического сада.
В Самаре утвердили документ по продлению Авроры до Ново-Садовой
Дорога будет проходить вдоль Ботанического сада.  Благоустройство региона
2478
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
56
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2233
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
872
Весь список
Всё в Дом
19 января 2019  17:24
Кресла-реклайнеры - особенности
Кресла-реклайнеры - особенности
 Все более востребованным становится  кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом.  Всё в Дом
400
30 декабря 2018  09:32
Как выбрать детские люстры
Как выбрать детские люстры
 Существует множество различных предложений светотехники, и среди них особое место занимают люстры для детских комнат. Всё в Дом
800
13 декабря 2018  19:48
Мебель в стиле лофт - предложения компании Пинскдрев
Мебель в стиле лофт - предложения компании Пинскдрев
 Все более востребованной и популярной становится  мебель в стиле лофт . На то есть масса веских причин. если вы хотите приобрести стильную и современную,... Всё в Дом
801
Весь список
ЖКХ
29 января 2019  12:56
Жители Самарской области заплатят за газ и «дочке» Газпрома, и СВГК
Жители Самарской области заплатят за газ и «дочке» Газпрома, и СВГК
Губернатор Дмитрий Азаров примирил газовиков в споре об оплате коммунальных услуг: двойных платежек не будет. ЖКХ
189
28 января 2019  20:19
Для того, чтобы справляться с последствиями снегопадов, на уборку улично-дорожной сети ежедневно выходят сотни единиц спецтехники и рабочих.
Норма осадков в Самаре превышена в два раза
Для того, чтобы справляться с последствиями снегопадов, на уборку улично-дорожной сети ежедневно выходят сотни единиц спецтехники и рабочих.   ЖКХ
261
28 января 2019  14:47
В программе примут участие министр энергетики и ЖКХ СО Сергей Марков и первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
Сегодня в 16:00 в эфире информационного канала «Самара» (Россия-24) обсудят ситуацию с аварией на теплопроводе
В программе примут участие министр энергетики и ЖКХ СО Сергей Марков и первый заместитель главы  Самары Владимир Василенко.  ЖКХ
291
Весь список

Экология
24 января 2019  13:52
Ожидается ухудшение погодных условий в Самарской области Синоптики прогнозируют метель.
Ожидается ухудшение погодных условий в Самарской области
Синоптики прогнозируют метель. Экология
577
18 января 2019  10:56
В 2019 году в Тольятти пройдут дополнительные посадки леса за счет макулатуры
В 2019 году в Тольятти пройдут дополнительные посадки леса за счет макулатуры
Для восстановления 1 гектара леса требуется порядка 8 тысяч 333 кг макулатуры. Экология
298
16 января 2019  13:37
По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в Самаре как минимум до конца недели При это специалисты отмечают, что уже побит прошлогодний рекорд.
По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в Самаре как минимум до конца недели
При это специалисты отмечают, что уже побит прошлогодний рекорд. Экология
349
Весь список


Видео
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
344
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
485
24 января 2019  09:24
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.
ЖКХ
459
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
857
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
1066
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
1271
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1836
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1617
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1898
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2269
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2490
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3729
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают на "Ледовые гонки" от "Крыльев Советов"
В Самарском зоопарке отметят День российского сурка
В Самаре состоится городской образовательный форум
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные