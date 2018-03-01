Жители Самарской области могут проверить свою управляющую компанию
1 марта 2018 11:45
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На официальном сайте Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» обновлены данные о долгах управляющих компаний и ТСЖ Самарской области за полученную тепловую энергию.
В общей сложности в разделе «Проверь свою УК» можно получить информацию о наличии или отсутствии задолженности за тепловую энергию 314 УК и 817 ТСЖ, ЖСК Самары, 325 УК и 162 ТСЖ, ЖСК Тольятти и 5 УК и 17 ТСЖ Новокуйбышевска. Проверить, есть ли задолженность за тепло у вашей управляющей компании, можно на странице https://samara.esplus.ru/clients/proverka-upravlyayushchey-kompanii/.
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