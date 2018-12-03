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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Жителей Самарской области ждет двойное увеличение стоимости тарифов в сфере ЖКУ

3 декабря 2018 10:53
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Жителей Самарской области ждет двойное увеличение стоимости тарифов в сфере ЖКУ
Первый скачок произойдет 1 января.

В Самарской области увеличат стоимость на коммунальные услуги. Это произойдет в два этапа. Информация об этом появилась на сайте региональной общественной палаты со ссылкой на руководителя центра общественного контроля ЖКХ Виктора Часовских. 

По его словам, повышение платы за ЖКУ в первый раз произойдет 1 января 2019 года на 1,7%, а с 1 июля еще на 2%. Это связанно с тем, что в начале года вырастет и стоимость НДС — с 18% до 20%.

Сейчас специалисты готовят постановление регионального правительства, в котором определят предельные индексы для каждого населенного пункта губернии, пишет ПроГородСамара. 


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