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Взносы на самарский капремонт хотят повысить якобы для компенсации услуг посредников

19 декабря 2018 13:41
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Взносы на самарский капремонт хотят повысить якобы для компенсации услуг посредников
При этом фонд в этом году сорвал краткосрочную программу капремонта.

Самарский регоператор предлагает повысить взносы с граждан на капремонт. С таким заявлением 17 декабря на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды губдумы выступил и.о.гендиректора ФКР Александр Константинов. По его словам, фонд теряет средства, которые забирают себе Сбербанк и «Почта России», так как якобы «по умолчанию получают комиссионное вознаграждение из сумм, которые должны поступать в «общий котел».

Г-н Константинов уверял депутатов, что таким образом Фонд теряет около 2% от сборов или порядка 50 млн рублей в год. Эту сумму, по мнению руководителя ФКР, следует либо субсидировать из бюджета, либо переложить на плечи населения, увеличив взносы на выпадающий сейчас процент. Г-н Константинов при этом сослался на опыт других регионов и даже на решение еще не начавшего работать другого регоператора — в сфере обращения с отходами — «ЭкоСтройРесурса», пишет СО ОНЛАЙН.

В свою очередь заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин сообщил, что переложить комиссионные расходы регоператора на плечи населения в регионе уже пытались в начале 2018 года, но через две недели в ведомство и в фонд поступила команда вернуть исходные значения в квитанциях.

При этом в самарском «Фонде капитального ремонта» не рассматривают вариант, при котором расходы на оплату услуг посредников можно погасить за счет собственных доходов ФКР, которые, как уже сообщало «Самарское обозрение», имеют тенденцию к росту. Кроме того, фонд в этом году сорвал краткосрочную программу капремонта. Таким образом, у него должен был образоваться и более высокий остаток средств на счетах, с которых должны поступить и более высокие проценты дохода.
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