Всего 10 минут понадобилось специалистам «РКС-Самара», чтобы оставить должника без канализации

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Тампонирование канализации применяется различными ресурсными и управляющими компаниями, как одно из самых действенных средств воздействия на должников. В первую очередь тампонируют отдельные квартиры. Реже – помещения юридических лиц. Сегодня специалисты «РКС-Самара» затампонировали канализацию должнику – собственнику помещения на ул.Земеца. Помещение сдается в аренду под кафе. Плата за поставку воды не производится с марта 2018 года, за негативное воздействие (сброс стоков предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ) – с января 2017 года. Всего долг составлял чуть больше 8 тысяч рублей.Работникам «РКС-Самара» для получения указанной суммы пришлось несколько раз ездить к абоненту с уведомлениями. Последний раз арендатору под роспись было вручено предупреждение о тампонировании канализации. Но и оно не подействовало, поэтому сегодня бригада цеха канализации за 10 минут установила на систему водоотведения кафе заглушку.Сработало. Бригада еще не успела спуститься с технического этажа, а владелец помещения уже звонил в бухгалтерию с желанием оплатить долг. Правда, за это время долг увеличился практически в два раза, т.к. теперь должник по действующему законодательству будет обязан сначала оплатить стоимость установленной заглушки, затем сам долг и только после этого работа канализации будет восстановлена.Напомним, что общий долг абонентов «РКС-Самара» сегодня приближается к 1,5 млрд. рублей. Из всех способов воздействия на должников самими эффективными остаются тампонирование и установка пирамиды. Все эти способы «РКС-Самара» будут активно использоваться и в дальнейшем.