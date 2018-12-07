Водоснабжение жителей 7-ми домов в Октябрьском районе Самары восстановили
7 декабря 2018 11:45
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В ночь с 6 на 7 декабря работники «РКС-Самара» восстановили водоснабжение семи домов Октябрьского района, в которых из-за утечки и незаконного строения, стоящего на инженерных коммуникациях, не было холодной воды с 5 декабря.
Повреждённый участок водовода при помощи запорной арматуры исключили из схемы водоснабжения. Жилые дома запитали от другой линии, благодаря сложной цепочке переключений. Котлован, разрытый для ремонта трубопровода, будет в ближайшее время засыпан.
Вопросы о замене участка водовода и судьбе строения остаются открытыми.
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