Водоснабжение жителей 7-ми домов в Октябрьском районе Самары восстановили

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В ночь с 6 на 7 декабря работники «РКС-Самара» восстановили водоснабжение семи домов Октябрьского района, в которых из-за утечки и незаконного строения, стоящего на инженерных коммуникациях, не было холодной воды с 5 декабря.Повреждённый участок водовода при помощи запорной арматуры исключили из схемы водоснабжения. Жилые дома запитали от другой линии, благодаря сложной цепочке переключений. Котлован, разрытый для ремонта трубопровода, будет в ближайшее время засыпан.Вопросы о замене участка водовода и судьбе строения остаются открытыми.