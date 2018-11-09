Водоснабжение в границах улиц Краснодонской, Мирной, Майской и Ставропольской в Самаре восстановлено.

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Вышла из строя запорная арматура – затвор, из-за чего без холодного водоснабжения остались дома в границах улиц Краснодонской, Мирной, Майской и Ставропольской.Бригады «РКС-Самара» провели обследование всей системы этого района, определили неисправность. Было принято решение не менять затвор, что потребовало бы длительного отключения холодной воды, а отремонтировать его. Замена данной запорной арматуры будет проведена в плановом режиме.В 03.00 9 ноября водоснабжение восстановлено.Всего в устранении технологического сбоя было задействовано 17 сотрудников «РКС-Самара» и 7 единиц техники.