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Водоснабжение в границах улиц Краснодонской, Мирной, Майской и Ставропольской в Самаре восстановлено

9 ноября 2018 09:20
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Водоснабжение в границах улиц Краснодонской, Мирной, Майской и Ставропольской в Самаре восстановлено.
Днём 8 ноября произошёл технологический сбой на водоводе д-500 мм.

Вышла из строя запорная арматура – затвор, из-за чего без холодного водоснабжения остались дома в границах улиц Краснодонской, Мирной, Майской и Ставропольской.
Бригады «РКС-Самара» провели обследование всей системы этого района, определили неисправность. Было принято решение не менять затвор, что потребовало бы длительного отключения холодной воды, а отремонтировать его. Замена данной запорной арматуры будет проведена в плановом режиме.

В 03.00 9 ноября водоснабжение восстановлено.
Всего в устранении технологического сбоя было задействовано 17 сотрудников «РКС-Самара» и 7 единиц техники.
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