Водоснабжение в Красноглинском районе Самары восстановлено

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7 апреля около 17.00 в центральном диспетчерском пункте «РКС-Самара» датчики показали падение давления на насосных станциях, обслуживающих Мехзавод, Крутые Ключи, Новую Самару. Примерно в это же время стали поступать звонки от жителей об отсутствии холодной воды.Бригады специалистов сразу же выехали на обследование местности. Проверялись насосные станции подкачки на предмет сбоя в электрооборудовании, проверялись места пролегания водоводов. Было определено предварительное место технологического сбоя – водовод, идущий по Московскому шоссе, в труднодоступном овраге, в месте, где в предыдущие годы сторонние организации повреждали водовод. Ночью удалось сделать технологическое переключение на водовод-дублёр, и в 01.10 8 апреля водоснабжение жителей было восстановлено.Сегодня проводятся аварийно-восстановительные работы на водоводе. "Приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщает РКС-Самара.Фото pixabay.com