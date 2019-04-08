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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Водоснабжение в Красноглинском районе Самары восстановлено

8 апреля 2019 09:40
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Водоснабжение в Красноглинском районе Самары восстановлено
В 17.00 7 апреля произошёл технологический сбой на водопроводных сетях.

7 апреля около 17.00 в центральном диспетчерском пункте «РКС-Самара» датчики показали падение давления на насосных станциях, обслуживающих Мехзавод, Крутые Ключи, Новую Самару. Примерно в это же время стали поступать звонки от жителей об отсутствии холодной воды.

Бригады специалистов сразу же выехали на обследование местности. Проверялись насосные станции подкачки на предмет сбоя в электрооборудовании, проверялись места пролегания водоводов. Было определено предварительное место технологического сбоя – водовод, идущий по Московскому шоссе, в труднодоступном овраге, в месте, где в предыдущие годы сторонние организации повреждали водовод. Ночью удалось сделать технологическое переключение на водовод-дублёр, и в 01.10 8 апреля водоснабжение жителей было восстановлено.
Сегодня проводятся аварийно-восстановительные работы на водоводе. "Приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщает РКС-Самара.


Фото pixabay.com

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