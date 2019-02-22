Верховный Суд Российской Федерации отказал компании «Аква-Строй» в иске к «РКС-Самара»
22 февраля 2019 09:24
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ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») – гарантирующий поставщик питьевой воды на территории городского округа Самара. Компания обязана доставить ресурс до каждого потребителя. Однако есть территории, где трубами владеют другие организации, им устанавливается тариф на транспортировку воды через их сети.
В некоторых районах города складывается абсурдная ситуация: ресурсоснабжающая организация (ООО «Самарские коммунальные системы») вынуждена платить посредникам за транспортировку воды сумму, превышающую тариф, установленный для самой РСО. При этом поставщик ресурсов, в отличие от транспортировщика, несёт основные затраты на подъём и очистку воды из источника, оплату электроэнергии для подачи ресурса и т.д.
ООО «Аква-Строй» - одна из таких организаций. Ей принадлежит часть водопроводных труб в самарском микрорайоне «Крутые Ключи». С 2015 года для неё установлен тариф на транспортировку воды. Однако в 2017 году компания подала иск к «Самарским коммунальным системам» о взыскании 32 млн. рублей за тот период, когда тариф не был установлен.
Арбитражный суд Самарской области в иске «Аква-Строю» отказал, поскольку собственники и иные законные владельцы водопроводных и (или) канализационных сетей не вправе препятствовать транспортировке по их сетям воды, а также до установления тарифов на транспортировку воды требовать возмещения затрат на эксплуатацию сетей. Данное решение подтверждено судом апелляционной и кассационной инстанции, а в феврале 2019 года также подтверждено Верховным Судом Российской Федерации.
Стоит отметить, что решения по этому делу ждали владельцы сетей не только в Самаре. Прецедент создан. Требования компании - владельца сетей о возмещении убытков за период, когда тариф не был установлен, классифицированы как незаконные и необоснованные.
Фото: pixabay.com
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