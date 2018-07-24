Вандалы изрисовали отремонтированную насосную станцию в Октябрьском районе Самары

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Всего в Самаре 186 насосных станций подкачки (НСП). Благодаря им вода подаётся на верхние этажи многоэтажек, давление остаётся стабильным в часы максимального и минимального разбора. «РКС-Самара» тщательно следят за состоянием станций, проводят капитальный и косметический ремонт. Однако эти строения часто становятся объектами для вандалов.Так, в июле сотрудники компании сняли на видео и спугнули вандалов, раскрашивающих отремонтированную всего лишь несколько дней назад станцию в Октябрьском районе Самары. Видимо, не все горожане могут спокойно находиться рядом с чистыми стенами, им необходимо их тут же испачкать. Сотрудники «РКС-Самара» вызвали полицейских, которые приняли заявление о порче имущества, а также снятые фото и видео. Сейчас идёт поиск нарушителей.Ресурсоснабжающая организация принимает активное участие в формировании нового законодательства по вопросу граффити. Депутаты Самарской Губернской Думы поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающий установление административной ответственности за самовольное нанесение надписей, изображений на стены зданий, строений, сооружений, объекты благоустройства, в подъездах многоквартирных домов, иных общественных местах. Его направили в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ для экспертного заключения.