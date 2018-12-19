В тариф на вывоз мусора включили печать и доставку квитанций для населения
19 декабря 2018 11:59
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Областное Министерстве энергетики и ЖКХ опубликовало структуру расходов в рамках тарифа регионального оператора, который с 1 января следующего года будет заниматься вывозом твердых бытовых отходов.
Больше всего затрат — 70% от всего тарифа — направят на транспортировку отходов.
— Стоимость транспортировки отходов при переходе к новой системе обращения с отходами определяется маршрутами транспортирования отходов, утвержденными территориальной схемой обращения с отходами Самарской области. Региональный оператор будет обязан собираемые отходы сначала возить на обработку, а после обработки возить отходы на лицензированные полигоны (а не на несанкционированные свалки), — уточнили в Минэнерго.
На втором месте — расходы на захоронение и обработку (сортировку) отходов — 24%. Оператор должен также реализовывать инвестиционные программы и платить за негативное воздействие на окружающую среду.
Далее следуют траты на организацию обращения с твердыми коммунальными отходами — 4,0%.
Придется платить оператору и за услуги почты: печать и доставка квитанций обойдется в 1,9% от тарифа. Расходы на банковскую гарантию — 0,1%.
Величина тарифа за вывоз мусора в Самарской области составит 598 рублей за кубометр.
Министр энергетики и ЖКХ Сергей Марков сообщил, что оператор — компания «ЭкоСтройРесурс» — ведет переговоры со Сбербанком, чтобы минимизировать или вовсе отменить комиссию для населения при оплате вывоза мусора. Но чем дело кончится, пока неизвестно.
Между тем жители области уже подготовили петицию, адресованную Владимиру Путину. В ней они просят заморозить тариф на вывоз мусора, пишет 63.ру.
pixabay.com
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