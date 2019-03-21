В связи с проведением работ на водоводе в ряде домов Самары будет пониженное давление холодной воды

160

Производится замена узла в водопроводном колодце. В связи с этим дома в границах улиц Коммунистической, Мичурина, Клинической и Дачной будут на пониженном давлении. В настоящее время бойлер находится по адресу пр.К.Маркса, 8. Дополнительная информация о бойлерах будет обновляться в разделе «Диспетчерская», в также по тел. 334-75-12 и 336-86-51.