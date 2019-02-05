В феврале газовики учтут в начислениях все платежи и сверят все долги жителей Самарской области
5 февраля 2019 12:58
167
Напомним, 29 января стало известно, что компании "Газпром Межрегионгаз Самара", СВГК и "Самарагаз" уладили свои споры и разобрались, кому и за что теперь будут платить жители региона. Платеж будет делиться на две компании: плату за сам газ будет принимать компания "Газпром Межрегионгаз Самара", а за транспортировку, обслуживание оборудования - СВГК либо "Самарагаз". Соответственно, жителям будут приходить либо две квитанции, либо обслуживание впишут в общий квиток, пишет Самру.ру.
Но еще до этого многим жителям начали приходить платежки от "Газпром Межрегионгаз Самара" без разделения на газ и обслуживание, с полным тарифом. При этом многие увидели там странные суммы, огромные долги, также в квитанциях некоторых жителей не были прописаны поступившие от них авансовые платежи.
Газовики разъясняют: волноваться не нужно. Все платежи будут учтены в феврале.
"Все платежи, которые были сделаны до 1 января 2019 года, уже переданы в "Газпром Межрегионгаз Самара". В ближайшее время в Личном кабинете вы сможете увидеть перерасчет и внести текущие показания приборов учета", - сообщают в компании.
Если у вас есть счетчики, то передать январские показания (несмотря на то, что январь уже закончился - подаются просто текущие данные) можно через Личный кабинет на сайте "мойгаз.смородина.онлайн".
"Данные показания будут учтены последним днём января 2019 года. После передачи показаний за январь на сайте мойгаз.смородина.онлайн, в феврале будет произведён перерасчёт начислений, в личном кабинете вы увидите актуальную информацию о текущем состоянии счета, наличии задолженности или переплаты за газ", - говорят газовики.
При этом в настоящее время с Личным кабинетом есть проблемы: многие его функции недоступны, на сайте ведутся работы, подгружается информация. В ближайшее время это обещают исправить. А некоторым пользователям уже удалось обновить информацию в кабинете и увидеть отсутствие долгов.
Также отметим, что передавать показания счетчиков можно не только через Личный кабинет на сайте, но и, как сообщают в "Газпром Межрегионгаз Самара", через бесплатное мобильное приложение "Мой газ", квитанции при оплате газа и по телефону "горячей линии" 8 (800) 775-11-81. В целях своевременного расчета и отражения в квитанциях платы за потребленный газ, газовики просят жителей в дальнейшем передавать показания прибора учета не позднее 17 числа текущего месяца.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
5 февраля 2019 13:14
Далее предложенные горожанами локации будут выставлены на голосование. Благоустройство региона
116
30 января 2019 16:14
Она будет расположена на пересечении Московского шоссе с улицей Авроры. Благоустройство региона
517
30 января 2019 13:33
При этом средний ценник снизился на 24%. Благоустройство региона
338
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
376
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2282
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
909
Всё в Дом
4 февраля 2019 20:02Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины. Всё в Дом
80
2 февраля 2019 13:50Светодиодные уличные светильники особенности конструкции
Светодиодные уличные светильники – экономичные и функциональные приборы. Их все чаще можно увидеть на магистралях, во дворах крупных мегаполисов и... Всё в Дом
135
19 января 2019 17:24
Все более востребованным становится кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом. Всё в Дом
544
ЖКХ
5 февраля 2019 17:28
С 5 часов утра 6 февраля усилится расчистка выходов на пешеходные переходы и посадочных площадок остановок. ЖКХ
0
5 февраля 2019 12:58
В ближайшее время в Личном кабинете вы сможете увидеть перерасчет и внести текущие показания приборов учета. ЖКХ
164
5 февраля 2019 11:40
В трёх городах страны уже проводился эксперимент по централизованной проверке приборов учёта. ЖКХ
136
Экология
1 февраля 2019 10:44
Данные сравнивались с аналогичным периодом 2017 и 2018 гг. Экология
374
30 января 2019 18:33
В муниципалитетах предприняты меры по налаживанию взаимодействия с предприятиями по вопросам экологической безопасности жителей региона. Экология
404
24 января 2019 13:52
Синоптики прогнозируют метель. Экология
638
Видео
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
162
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
279
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
556
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
726
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
619
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
979
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1972
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1735
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2023
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2390
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2577
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3851
Мероприятия