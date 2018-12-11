В Самарской области за мусор каждому придется платить ежемесячно по 117,13 рублей
11 декабря 2018 11:45
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Тарифная коллегия министерства энергетики и ЖКХ Самарской области утвердила размер ежемесячной платы за обращение с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года. Пока решение оформлено в виде проекта на сайте ведомства в разделе «Независимая антикоррупционная экспертиза…» Но на сайте регоператора — компании «ЭкоСтройРесурс» — уже заявлено, что 17 декабря документ вступит в силу.
Норматив для населения един для всей области. В первом полугодии он составит 598,16 рублей, во втором — 627,25 рублей. Но с учетом того, что нормативы потребления отличаются для жителей городов и сельских районов, стоимость все-таки будет разной. Чтобы рассчитать итоговый расход за месяц, нужно умножить сумму тарифа (598,16 рублей) на норматив накопления и поделить на 12 месяцев. Это будет плата с одного проживающего в квартире (для семьи ее соответственно нужно умножить на число проживающих).
Норматив для жителей многоквартирных домов в городах составляет 2,35 кубометров в год с человека, в муниципальных районах — 1,95 кубометров. Для жителей индивидуальных жилых домов в городах — 2,81 кубометров, в районах — 2,7 кубометров. Таким образом, за вывоз мусора до 30 июня 2019 года жителям МКД в городах нужно будет платить 117,13 рублей, а обитателям частных домов в сельской местности — 134,58 рублей. Во втором полугодии соответственно, цена вырастет.
Тариф для юридических лиц составит 498,47 копеек за кубометр в первом полугодии и 522,71 за кубометр — во втором, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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