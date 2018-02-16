В "Самарских коммунальных системах" состоялся итоговый Штаб благоустройства

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В течение четырёх лет каждый четверг в «Самарских коммунальных системах» проводятся заседания Штаба благоустройства. Все цеха, проводящие земляные и дорожные вскрытия для устранения повреждений на сетях, и причастные службы решают вопросы благоустройства, ограждений, безопасности и скорости работ. Приглашаются подрядные организации, муниципальные предприятия, администрации внутригородских районов и активные горожане.Итоговый Штаб проводится один раз в год. На нём обсуждаются результаты работы по благоустройству, отмечаются проблемы и пути их решения, награждаются сотрудники и подрядчики, внёсшие наибольший вклад в общее дело.В работе Штаба, который состоялся в минувший четверг, приняли участие Первый заместитель Главы городского округа Самара, руководители МУП «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству» и МП «Благоустройство», представители внутригородских районных администраций и неравнодушные жители Самары. Владимир Василенко отметил инициативы и результаты «Самарских коммунальных систем» по благоустройству, обозначил проблемные вопросы, а также рассказал об общегородских направлениях работы в 2018 году.Главный управляющий директор СКСпоблагодарил всех сотрудников и подрядные организации за плодотворную деятельность. «От благоустройства города зависит очень многое: комфорт и настроение жителей, оценка власти, наше удовлетворение от работы. Мы понимаем, как много мы сделали и как много ещё предстоит сделать. Нам есть куда двигаться дальше. Мы видим свои проблемные точки и готовы над ними работать», - сказал Владимир Бирюков.По итогам работы в минувшем году заслуженные награды получили не только сотрудники СКС, но и работники подрядных организаций, от чьей работы зависит конечный результат и порядок в городе.