В Самаре запустили горячую линию для тех, кто пострадал в результате прорыва на Стара-Загоре
28 января 2019 13:50
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Жители Промышленного района, которые до сих пор остаются без отопления после прорыва трубы на Стара-Загоре, могут рассказать о своей проблеме по телефону, пишет 63.ру. Об этом сообщили представители мэрии Самары.
— Чтобы оперативно решить проблему с теплоснабжением, в городе запустили горячую линию. Самарцы смогут позвонить по телефону 995-99-22. Кроме этого, в городе работают единая диспетчерская служба (930-81-12) и дежурные в Промышленном (995-05-26) и Кировском (995-00-59) районах, — пояснили в горадминистрации.
Крупная коммунальная авария произошла в областной столице 22 января. Из-за прорыва теплотрассы, расположенной на пересечении улиц Стара-Загоры и Ташкентской, затопило несколько улиц. За помощью к медикам обратились 15 местных жителей. Они получили ожоги ног, когда пытались перейти дорогу. Без отопления остались более 400 домов.
Вечером 22 января коммунальные службы начали подавать тепло в дома. Но через несколько часов произошел еще один прорыв. Поврежденную трубу удалось залатать к утру. В Самару из Москвы даже прибыл председатель совета директоров компании «Т плюс» Денис Паслер. Он пообещал, что горожанам пересчитают коммунальные платежи.
С 24 января в дома начали подавать отопление. На следующий день, по словам чиновников, без тепла оставалось только три здания. Но горожане продолжили жаловаться на холод в квартирах. В итоге терпение жильцов дома на Молодёжной, 8 лопнуло, и они перекрыли движение на проспекте Кирова. Чтобы решить проблему, к ним приехали мэр Самары Елена Лапушкина, глава Промышленного района Владимир Чернышков и представители УК.
Фото pixabay.com
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