В Самаре временно ограничат движение по трём полосам Московского шоссе

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9 февраля в 21.00 будет ограничено движение по трём полосам Московского шоссе в сторону города от улицы Авроры до улицы Врубеля. Аварийно-восстановительные службы «Самарских коммунальных систем» будут производить работы по устранению утечки на водоводе диаметром 500 мм. Предположительно, ограничение движения продлится до 5 утра 10 февраля.Водоснабжение жителей близлежащих домов будет осуществляться в обычном режиме, сообщает СКС.