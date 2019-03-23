В Самаре восстановили теплоснабжение 26 домов по Советской Армии
23 марта 2019 11:57
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Участок тепломагистрали по ул. Советской Армии заполнен и включён в работу, потребители включены, гидравлический режим восстановлен.
Об этом в своем твиттере сообщил Владимир Василенко.
Танее там по информации АО "ПТС" было выявлено повреждение подающего трубопровода (д-800 мм) в районе д 181 по ул. Советской Армии. Отключено 26 жилых домов, 1 д/с, 2 мед. учреждения, 1 учебное заведение, 12 прочих.
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