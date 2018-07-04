В Самаре увеличилось потребление холодной воды

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Из-за установившейся жары в городе увеличилось потребление холодной воды. В последние несколько суток в городскую систему водоснабжения подается почти на 10% больше воды, чем в обычные дни. Свой вклад в увеличение водоразбора вносят и тысячи гостей города, также потребляющие воду.В районах, где СКС провели модернизацию насосных станций, давление воды в домах остается постоянным. В некоторых районах в часы наибольшего разбора ощущается некоторое падение давления.