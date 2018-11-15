В Самаре устраняют утечку на трубопроводе теплоснабжения в Октябрьском районе
15 ноября 2018 13:34
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В 09.15 утром 15 ноября в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения по адресу: г.о. Самара, Октябрьский район, в районе ул. Гастелло, д. 30.
К месту происшествия была направлена оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области»
На месте происшествия работает аварийная бригада ЗАО «Предприятие тепловых сетей» в составе 22 человек, 14 ед. техники.
Проведено технологическое переключение потребителей 26 жилых многоквартирных домов (всего 5000 жителей) и 1 социально-значимого объекта на резервную схему теплоснабжения (осуществляется с обратного трубопровода). Теплоноситель в системе отопления не сливался.
На месте аварии проводятся земляные работы.
Работа на месте происшествия координируется сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Администрацией г.о. Самара.
Организованы мероприятия по оповещению населения через управляющие компании, сообщает облМЧС.
Фото ведомства.
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