В Самаре устраняют утечку на трубопроводе теплоснабжения в Октябрьском районе

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В 09.15 утром 15 ноября в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения по адресу: г.о. Самара, Октябрьский район, в районе ул. Гастелло, д. 30.К месту происшествия была направлена оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области»На месте происшествия работает аварийная бригада ЗАО «Предприятие тепловых сетей» в составе 22 человек, 14 ед. техники.Проведено технологическое переключение потребителей 26 жилых многоквартирных домов (всего 5000 жителей) и 1 социально-значимого объекта на резервную схему теплоснабжения (осуществляется с обратного трубопровода). Теплоноситель в системе отопления не сливался.На месте аварии проводятся земляные работы.Работа на месте происшествия координируется сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Администрацией г.о. Самара.Организованы мероприятия по оповещению населения через управляющие компании, сообщает облМЧС.Фото ведомства.