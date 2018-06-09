В Самаре работает лучший машинист экскаватора «Российских коммунальных систем»

В Тамбове состоялся конкурс профессионального мастерства «ДОКА-2018» среди предприятий группы компаний «Российские коммунальные системы». Лучших определяли по шести номинациям: лучший лаборант водопроводных очистных сооружений, лучший лаборант канализационных очистных сооружений, лучшая бригада, лучший слесарь, лучший сварщик, лучший машинист экскаватора.Участники конкурса – из Тамбова, Перми, Березников, Благовещенска, Самары, Тольятти, Кирова, Петрозаводска, Димитровграда и Пензы – отвечали на теоретические вопросы по охране труда, первой медицинской помощи и специализации. В практической части лаборанты определяли массовую концентрацию кальция в водопроводной воде и хлоридов – в сточной. Лаборант водопроводных очистных сооружений СКС Екатерина Арлуева заняла в итоге третье место. Ремонтные бригады монтировали трубопровод артезианской скважины.По мнению очевидцев, самыми зрелищными стали соревнования экскаваторщиков. Огромные машины с ковшом под управлением специалистов показывали зрителям и членам жюри замысловатые фокусы: открывали бутылки с водой, сбивали кегли, забрасывали баскетбольные мячи в корзину, при помощи кисточки и краски наносили на ватман буквы «РКС», причем делали это на время.Лучшим машинистом экскаватора среди всех компаний РКС стал Андрей Шинкоренко из Самары. Он быстрее и качественнее всех выполнил практические задания. Помимо кубка за первое место он получил и приз в спецноминации «За лучшие теоретические знания».