В Самаре прошел круглый стол по теме качества услуг ЖКХ, оказываемых управляющими компаниями

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В самарском отделении ОНФ 22 марта прошел круглый стол по теме качества услуг ЖКХ, оказываемых населению управляющими компаниями региона. За столом - представители власти, общественники, жители, руководство УК, сообщает Департамент информационной политики региона.Участник встречи Надежда Паух председатель дома ул.Средне Садовая,д.34 неоднократно обращалась по поводу ремонта кровли и очистки снега в УК и ГЖИ,но реакции не было. Всю зиму уборки не было. Кровлю чистят за свой счёт, сами наняли трактор. С апреля дом ушёл от "ЖКС" в другую УК.Региональный штаб ОНФ составил антирейтинг управляющих компаний, по количеству жалоб от населения лидирует ООО "ЖКС". Одна из главных проблем сейчас в Самаре это текущие кровли - следствие отсутствие текущего ремонта и нарушений технологии уборки снега.Первый зам. Главы Самары Владимир Василенко: «Работой управляющих компаний сегодня нельзя быть довольным!». Зачастую УК не выполняют свои обязательства. Механизм смены управляющих компаний в действующем законодательстве достаточно сложен, но это реальный выход для жильцов.Алексей Давиденко, представитель ГЖИ Самарской области:"В антирейтинге управляющих компаний в Самаре по количеству жалоб от жителей, по числу предписаний и объему штрафов лидирует ООО "ЖКС", в 2018 году штрафные санкции составили 39 млн. рублей".Проверка ОНФ показала, что в 2017 г. жители Октябрьского района заплатили ООО "ЖКС" 268 тыс. руб., на текущий ремонт ушло 12,5,% средств, в 2018 г. из почти 300 млн. на ремонт направили 1/5. Вопрос: куда УК направляет средства жильцов и почему идут отказы в ремонтах?