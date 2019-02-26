В Самаре произошел порыв подающего трубопровода (диаметр 250 мм) на ул. Корабельная
26 февраля 2019 12:28
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По информации АО "ПТС" произошел порыв подающего трубопровода (диаметр 250 мм) в районе д.10 по ул. Корабельная. В зоне ограничения теплоснабжения находится 21 МКД, 1 школа. Аварийные бригады АО "ПТС" на месте повреждения, идет замена задвижки. В течение 4-х часов теплоснабжение должно быть восстановлено, написал в своем твиттере Владимир Василенко.
Адреса домов здесь.
Завершены сварочные работы, происходит заполнение системы, управляющие организации смогут в ближайший час перевести потребителей с резервной схемы теплоснабжения на штатный режим обеспечения теплом.
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