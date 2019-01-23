В Самаре продолжают устранять последствия крупной коммунальной аварии на Стара-Загоре
23 января 2019 10:49
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В Самаре продолжают устранять последствия крупной коммунальной аварии на Стара-Загоре. В настоящий момент ведется центровка и подгонка нового участка теплопровода 1000мм по адресу Стара-Загора 257. Развернуто 2 сварочных поста.
Началась откачка воды из канала, сообщает в твиттере Минэнэрго региона..
Администрацией г.о. Самара и Минэнерго и ЖКХ области организовано круглосуточное дежурство.
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