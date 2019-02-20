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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре падающий с крыш снег рушит газопроводы

20 февраля 2019 11:44
69
В Самаре падающий с крыш снег рушит газопроводы
Самарские газовики жалуются на снег и наледь, которые падают с крыш зданий.

В СВГК сообщают, что с 16 по 19 февраля в регионе участились инциденты на газопроводах низкого давления.

Чаще всего снег падает с крыш частных домов. Сообщения поступали из разных муниципалитетов: Тольятти, Кинеля, Отрадного, Новокуйбышевска, но больше всего - из Самары.

«В перечне повреждений: порывы и деформации отдельных участков газопроводов, повреждение стоек и кронштейнов, провисание газопроводов... Всего этого можно было бы избежать, если бы собственники домов своевременно вспомнили, что они должны освободить крышу от слежавшегося снега и наледи», - говорят в СВГК.

Газоснабжение оперативно восстанавливается аварийными бригадами.

Газовики предупреждают - ситуация очень опасна. Собственников зданий призывают следить за состоянием крыш, пишет Самру.ру.
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