В Самаре освободили ряд насосных станций

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Практически в каждом самарском дворе, где стоят многоэтажки, есть насосные станции подкачки. Благодаря этим станциям вода есть на верхних этажах, так как давления в водоводах хватает для подъёма воды только до 5-6 этажа. Жители настолько привыкли к НСП, что не всегда обращают на них внимание. Однако самарцам стоит помнить, что у каждой такой станции существует санитарно-защитная зона, в которой нельзя ставить автомобили, устанавливать гаражи и другие постройки.Опасность заключается в возможности попадания в питьевую воду загрязняющих веществ, а также в значительном увеличении времени на ремонтные работы в случае возникновения аварийных ситуаций на трубах, подающих воду на станцию и в дома.В 2017 году цех насосных станций СКС совместно с администрациями внутригородских районов и участковыми уполномоченными полиции убрали 20 гаражей и 3 голубятни из охранной зоны НСП. В 2018 году работы продолжаются: в ближайших планах стоит ликвидация 12-ти незаконных строений в Кировском и Советском районах Самары, сообщает СКС.