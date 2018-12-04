В Самаре намечено строительство двух водоводов
4 декабря 2018 09:43
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Большинству жителей Самары вода подается из поверхностного источника – Волги. Вода в нашем городе по многим объективным характеристикам лучше и вкуснее воды в других крупных городах. Однако в Куйбышевский и часть Красноглинского района вода подается из подземных источников – артезианских скважин – и отличается повышенной степенью минерализации, жесткости. Куйбышевский район снабжается водой Насосно-фильтровальной станцией № 3, построенной в 1999 году. До этого момента здесь находились разрозненные ведомственные скважины, жёсткость воды из которых превышала 25 градусов.
Строительство водопроводной станции, которая обеспечила бы жителей питьевой водой, было жизненно необходимо. Именно поэтому, несмотря на период кризиса, был разработан проект комплекса водоподготовки, состоящего из скважин, очистных сооружений и станции умягчения воды. К сожалению, кризис конца 90-х годов ХХ века внес свою ложку дегтя – средств на строительство станции умягчения не хватило. Но сам факт начала работы НФС-3 был серьёзным прорывом в деле водоснабжения Куйбышевского района.
С тех пор, в прямом смысле слов, много воды утекло: изменилась геологическая ситуация: вода, поступающая на НФС-3, стала содержать еще больше солей, появились огромные жилые районы, увеличившие водоразбор, вышел срок службы коммуникаций. И откладывать решение вопроса уже нельзя. Жесткая вода с ее нынешними показателями приносит много неудобств жителям, хотя уже после кипячения становится абсолютно безопасной питьевой водой.
«Самарские коммунальные системы», осуществляющие эксплуатацию системы городского водопроводного хозяйства с 2013 года, практически с первых дней своей работы рассматривают разные варианты решения проблемы. От строительства станции умягчения воды до строительства водоводов от НФС-2 в Студеном Овраге. Здесь важно учитывать множество факторов – финансирование работ, влияние на уже действующую систему водоснабжения и режимы подачи воды, нагрузку на существующие сети, тарифы.
В итоге, после консультаций со специалистами кафедры водоснабжения и водоотведения АСА СамГТУ и министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, решено в план мероприятий по улучшению качества питьевой воды включить строительство двух водоводов от насосной станции второго подъема НФС-2 (в Студеном Овраге) до НФС-3 в Самарском Заречье. В случае подписания концессионного соглашения с ООО «Самарские коммунальные системы» затраты войдут в инвестиционную программу предприятия. Реализация проекта решит проблему дефицита и качества воды в Куйбышевском, части Кировского, Красноглинского и Волжского районов.
Сейчас проект строительства водоводов разрабатывает АО «Самарская региональная энергетическая компания» по заказу министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Ориентировочная протяженность водоводов – 45 км, диаметр труб –по 1000 мм. Срок строительства – до 2024 года. Водоводы будут доставлять мягкую волжскую воду к НФС-3, где будет производиться доочистка и придаваться дополнительный напор.
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