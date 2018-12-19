В Самаре на Мориса Тореза продолжаются аварийно-восстановительные работы на водоводе

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Как сообщалось ранее, 18 декабря произошёл технологический сбой на водоводе диаметром 900 мм. Строительная организация, проводившая технологическое присоединение жилого дома методом горизонтально-направленного бурения под автомобильной дорогой, повредила водовод в районе дома № 67 по ул. Мориса Тореза.Аварийно-восстановительные работы велись всю ночь с 18 на 19 декабря и продолжаются в настоящее время. Изменение режимов подачи воды позволило серьёзно сократить количество домов, отключённых от водоснабжения. После проведения земляных работ выяснилось, что на чугунной трубе образовалась продольная трещина. Сегодня, после того, как вода перестанет вытекать из поврежденного водовода, бригады «РКС-Самара» приступят к замене 6 метров трубы.Проезжая часть улицы Мориса Тореза от Авроры до Волгина перекрыта. В 6:30 19.12.18 специалисты группы режимов «РКС-Самара» сделали переключения на сетях водоснабжения, на пониженном давлении следующие дома: ул. Революционная, 138, 139, 140, 141,142, 144, 144а, 145,148, 145а, 149, 157, 157а, 159, 154, 156, 163, ул. Волгина, 123, 140, 136, 132а, 132, 121, 119а, 115, 128, 111, 109, 122. Возможно пониженное давление в других домах этого района.Бойлеры с питьевой водой находятся по адресам: ул. Волгина, 126 и ул. Революционная, 146 а.