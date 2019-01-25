В Самаре к теплу после аварии осталось подключить 3 дома в Кировском районе

170

Осталось подключить 3 дома в Кировском районе, примерно 60 жителей. Тепло поступит сегодня. Есть точечные обращения по отдельным квартирам, в течение двух дней УК должны провести регулировку на внутридомовых коммуникациях.В настоящее время по вопросам отсутствия отопления и горячего водоснабжения, в связи с произошедшем 22 января прорывом на ул.Стара-Загора, работают Единые дежурно-диспетчерские службы.☎ 930 81 12 ЕДДС Самары☎ 995 05 26 ДДС - Кировский район☎ 995 00 59 ДДС - Промышленный район, сообщает Департамент информполитики региона.pixabay.com