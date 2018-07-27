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В Самаре испытают тепловые сети Самарской ГРЭС и Привокзальной котельной

27 июля 2018 09:08
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В Самаре испытают тепловые сети Самарской ГРЭС и Привокзальной котельной
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстанавливаться совместно с коммунальными организациями по мере устранения повреждений.

В понедельник, 30 июля, специалисты АО «Предприятие тепловых сетей» приступят к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей от Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной. В связи с этим горячее водоснабжение будет приостановлено:

с 30 июля по 12 августа 2018 года

для потребителей в пределах улиц: Волжский проспект – Максима Горького – р.Самара – Братьев Коростелевых – железная дорога – Комсомольская площадь – Пятигорская – Ново-Урицкая – Авиационная – Клиническая – Дзержинского - Партизанская – Аврора – Гагарина – Революционная – Ново-Садовая – Соколова – Лесная.

Ориентировочная интерактивная карта района гидравлических испытаний:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A91c19b81997ff57c1b02b794e8147ab44bcdecbb3f168c842d1d1d3b401712e0&source=constructorLink

В ходе опрессовок теплотрассы будут испытаны повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

После активной фазы испытаний специалисты «ПТС» приступят к устранению выявленных дефектов. Горячее водоснабжение для потребителей будет восстанавливаться совместно с коммунальными организациями по мере устранения повреждений.

Параллельно с этими испытаниями энергетики в рамках программы «Re:Конструкция» приступят к масштабному ремонту теплотехнического оборудования II тепломагистрали Самарской ТЭЦ. В этой связи будет временно приостановлено горячее водоснабжение

с 1 по 12 августа 2018 года

для потребителей в границах улиц: Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская, Нагорная, Ново-Вокзальная, Вольская, Металлургов, Металлистов, Свободы.

Ориентировочная интерактивная карта района проведения ремонтных работ:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Affef9465823bbf7b9ce44aca9a7bd4beb419a1bde6d84fd0fdc5676905db2d75&source=constructorLink

Уточнить, попадает ли конкретный жилой дом в зону приостановки подачи горячего водоснабжения, можно будет в интернет-приемной ПТС - http://teplo.energy/. Для этого достаточно будет ввести в соответствующую графу точный адрес.

АО «ПТС» приносит извинения жителям города за доставленные неудобства и призывает с понимаем отнестись к работам, необходимым для подготовки города к зиме!
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Комментарии



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