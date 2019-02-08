В «РКС-Самара» состоялся итоговый розыгрыш акции «В Новый год – без старых долгов»

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Каждый год «РКС-Самара» проводит акцию «В Новый год – без старых долгов» среди абонентов-физических лиц и среди исполнителей коммунальных услуг – УК, ТСЖ, ЖСК. Все добросовестные горожане, которые находятся на прямых расчётах за воду и канализацию, могут заплатить авансовый платёж за последний месяц года и, зарегистрировавшись на сайте компании, принять участие в акции.Традиционно в начале февраля состоялся итоговый розыгрыш. Сначала определили победителей среди юридических лиц. В 2018 году все условия акции выполнили 329 исполнителей коммунальных услуг. Это на 50% больше, чем в 2017 году. Победителями стали: ЖСК №51 Промышленного района, ТСЖ УЮТ-2, ЖСК №266, ТСЖ «Янтарь», ТСЖ «Содружество», ТСЖ «Квартал-96», ЖСК №5, ТСН «Эллада», ТСЖ №26, ТСЖ «МЖК - 3А», ТСЖ «Политехник», ТСЖ «Заря», ТСН «Дом на набережной», ЖСК-231, ЖСК-42, ТСЖ «Ивушка», ТСЖ № 47, ТСЖ «Серебряный ручей», ТСЖ «Радужный-3», ЖСК-276. Они все уже получили свои подарки.Розыгрыш среди абонентов-физических лиц проводился заочно, поскольку количество участников превысило 1800 человек. Ценные призы получили обладатели следующих лицевых счетов:004971208961078 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 1000 р.004971209237066 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 1000 р.004971302079075 - весы напольные электронные004971732157016 - тур выходного дня в санаторий004974118203034 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 1000 р.004974612005066 - чайник электрический004974803720032 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 1000 р.004974803953017 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 1000 р.004975054458014 - термос004975538326031 - подарочный сертификат в один из ресторанов города004975831091087 - подарочный сертификат в один из ресторанов города004976312272063 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 2000 р.004977041165017 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 1000 р.004977152295022 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 2000 р.004977912665011 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 1000 р.004977918784021 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 2000 р.004978020079090 - утюг004978028665019 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 1000 р.004978590455057 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 1000 р.004981001326049 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 2000 р.004983020935041 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 1000 р.Жительница Самары Мария Яковлевна стала обладательницей супер-приза – тура выходного дня в один из городских санаториев. Уже на следующий день после розыгрыша она приехала в ресурсоснабжающую организацию. «Конечно, подарок – это очень приятно. Тем более, получить его за то, что всегда плачу за воду», - сказала Мария Яковлевна.Приглашаем абонентов, чьи лицевые счета опубликованы выше, прийти за подарками в будние дни по адресу: Самара, ул. Луначарского,56, каб.6 с 8.00 до 17.00, телефон для справок: 334-76-73. При себе необходимо иметь паспорт. Срок выдачи призов – 30 дней со дня розыгрыша.«РКС-Самара» поздравляет победителей и благодарит всех участников акции. Уже летом этого года будет новая акция и новые победители. Не пропустите свою удачу!