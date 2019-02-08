В «РКС-Самара» состоялся итоговый розыгрыш акции «В Новый год – без старых долгов»
8 февраля 2019 10:11
84
Каждый год «РКС-Самара» проводит акцию «В Новый год – без старых долгов» среди абонентов-физических лиц и среди исполнителей коммунальных услуг – УК, ТСЖ, ЖСК. Все добросовестные горожане, которые находятся на прямых расчётах за воду и канализацию, могут заплатить авансовый платёж за последний месяц года и, зарегистрировавшись на сайте компании, принять участие в акции.
Традиционно в начале февраля состоялся итоговый розыгрыш. Сначала определили победителей среди юридических лиц. В 2018 году все условия акции выполнили 329 исполнителей коммунальных услуг. Это на 50% больше, чем в 2017 году. Победителями стали: ЖСК №51 Промышленного района, ТСЖ УЮТ-2, ЖСК №266, ТСЖ «Янтарь», ТСЖ «Содружество», ТСЖ «Квартал-96», ЖСК №5, ТСН «Эллада», ТСЖ №26, ТСЖ «МЖК - 3А», ТСЖ «Политехник», ТСЖ «Заря», ТСН «Дом на набережной», ЖСК-231, ЖСК-42, ТСЖ «Ивушка», ТСЖ № 47, ТСЖ «Серебряный ручей», ТСЖ «Радужный-3», ЖСК-276. Они все уже получили свои подарки.
Розыгрыш среди абонентов-физических лиц проводился заочно, поскольку количество участников превысило 1800 человек. Ценные призы получили обладатели следующих лицевых счетов:
004971208961078 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 1000 р.
004971209237066 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 1000 р.
004971302079075 - весы напольные электронные
004971732157016 - тур выходного дня в санаторий
004974118203034 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 1000 р.
004974612005066 - чайник электрический
004974803720032 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 1000 р.
004974803953017 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 1000 р.
004975054458014 - термос
004975538326031 - подарочный сертификат в один из ресторанов города
004975831091087 - подарочный сертификат в один из ресторанов города
004976312272063 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 2000 р.
004977041165017 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 1000 р.
004977152295022 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 2000 р.
004977912665011 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 1000 р.
004977918784021 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 2000 р.
004978020079090 - утюг
004978028665019 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 1000 р.
004978590455057 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 1000 р.
004981001326049 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 2000 р.
004983020935041 - подарочная карта в один из магазинов номиналом 1000 р.
Жительница Самары Мария Яковлевна стала обладательницей супер-приза – тура выходного дня в один из городских санаториев. Уже на следующий день после розыгрыша она приехала в ресурсоснабжающую организацию. «Конечно, подарок – это очень приятно. Тем более, получить его за то, что всегда плачу за воду», - сказала Мария Яковлевна.
Приглашаем абонентов, чьи лицевые счета опубликованы выше, прийти за подарками в будние дни по адресу: Самара, ул. Луначарского,56, каб.6 с 8.00 до 17.00, телефон для справок: 334-76-73. При себе необходимо иметь паспорт. Срок выдачи призов – 30 дней со дня розыгрыша.
«РКС-Самара» поздравляет победителей и благодарит всех участников акции. Уже летом этого года будет новая акция и новые победители. Не пропустите свою удачу!
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
5 февраля 2019 13:14
Далее предложенные горожанами локации будут выставлены на голосование. Благоустройство региона
216
30 января 2019 16:14
Она будет расположена на пересечении Московского шоссе с улицей Авроры. Благоустройство региона
544
30 января 2019 13:33
При этом средний ценник снизился на 24%. Благоустройство региона
354
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
478
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2295
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
923
Всё в Дом
4 февраля 2019 20:02Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины. Всё в Дом
201
2 февраля 2019 13:50Светодиодные уличные светильники особенности конструкции
Светодиодные уличные светильники – экономичные и функциональные приборы. Их все чаще можно увидеть на магистралях, во дворах крупных мегаполисов и... Всё в Дом
157
19 января 2019 17:24
Все более востребованным становится кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом. Всё в Дом
559
ЖКХ
8 февраля 2019 10:11
В 2018 году все условия акции выполнили 329 исполнителей коммунальных услуг. ЖКХ
81
7 февраля 2019 18:29
Первоочередные задачи – обеспечить функционирование дорог и беспрепятственный проход по тротуарам и пешеходным переходам. ЖКХ
258
7 февраля 2019 09:58
Более 40 миллионов рублей долгов было возвращено на счета ресурсоснабжающей организации в 2018 году по исполнительным листам. ЖКХ
232
Экология
7 февраля 2019 13:21
Количество перевозчиков мусора в регионе существенно сократилось. Экология
300
7 февраля 2019 12:32
Водителей просят быть внимательными на дорогах. Экология
269
6 февраля 2019 11:58
Было арестовано четыре транспортных средства. Экология
440
Видео
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
225
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
236
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
340
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
605
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
779
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
677
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2009
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1762
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2055
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2420
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2609
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3896
Мероприятия